Juve, allarme trasferta: tre gare rimaste, rendimento peggiore delle prime sei in classifica

La Juventus si giocherà la qualificazione in Champions League nelle prossime cinque giornate di campionato e tre gare dovrà giocarle in trasferta, cosa che fa scattare l'allarme in casa bianconera. Come riportato dal Corriere dello Sport il rendimento lontano da casa della formazione di Andrea Pirlo è infatti il peggiore delle prime sei della Serie A con il bilancio di 6 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte: 25 punti fatti in 16 partite.