Juve, Allegri: "Sembra normale dover vincere queste gare, ma non è mai facile alla prima"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di JTV ha commentato così la vittoria sul campo del Malmoe alla prima di Champions League: “Sono contento perché abbiamo fatto la prima vittoria, in Champions non è mai semplice soprattutto alla prima partita, vincere questa gara sembrava normale, ma non vincerla complica il percorso nel girone. Non abbiamo subito gol, abbiamo giocato tatticamente una buona partita anche se dobbiamo migliorare entrambe le fasi di gioco. Dovevamo segnare prima ed essere più lucidi nel secondo tempo, ma è stata una buona serata. Morata? Alvaro sta imparando a giocare con la squadra e nello stesso tempo attacca la profondità. Locatelli? Secondo me lui nella sua carriera giocherà davanti alla difesa anche se è più abituato a giocare a due, ma siccome noi giochiamo con un tre storto e per ora sta ricoprendo le mansioni che faceva a Sassuolo. Dybala? È un giocatore di maggior talento, di raccordo, bisogna appoggiarsi su di lui soprattutto sulla trequarti per sfruttare al meglio un giocatore come Morata che attacca bene la profondità".