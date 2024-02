Juve, apprensione per Chiesa: è uscito zoppicando ma ha rimediato solo una botta al piede

In casa Juventus, dopo la sconfitta nel Derby d'Italia contro l'Inter, sono suonati gli allarmi per Federico Chiesa. Le telecamere hanno immortalato l'attaccante azzurro scuro in volto, abbastanza arrabbiato per l'esito del match, ma anche sofferente; Chiesa si è infilato nel tunnel zoppicando ma le sue condizioni non destano preoccupazione: per lui nessun problema al solito ginocchio, ha rimediato soltanto una botta al piede.

Massimiliano Allegri ha già dovuto rinunciare all'ex giocatore della Fiorentina per 45 giorni complessivi in questa stagione: Chiesa si era fermato per una settimana a settembre, poi 17 giorni a ottobre, 5 a dicembre e 16 a gennaio.

La classifica aggiornata

Inter 57 punti (22 partite giocate)

Juventus 53 (23)

Milan 49 (23)

Atalanta 39 (22)

Bologna 36 (22)

Roma 35 (22)

Napoli 35 (22)

Lazio 34 (22)

Fiorentina 34 (22)

Torino 32 (22)

Genoa 29 (23)

Monza 29 (23)

Lecce 24 (23)

Frosinone 23 (23)

Sassuolo 19 (22)

Udinese 19 (22)

Cagliari 18 (22)

Hellas Verona 18 (23)

Empoli 18 (23)

Salernitana 13 (23)