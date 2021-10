Juve, Arthur sta tornando. Allegri: "Giocatore tecnico e di palleggio, alza il livello di qualità"

Qual è la situazione di Arthur? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Torino, gara valida per la settima giornata di Serie A, ha risposto così. "Ieri ha fatto allenamento con la squadra, il secondo. Lui e Kaio Jorge potrebbero essere in panchina domani, potrebbe tornarci utili visto che arriviamo da tante partite. E' un giocatore tecnico, di palleggio, che alza il livello di qualità della squadra".

