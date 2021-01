Juve-Bologna, Mihajlovic punta sul portafortuna Orsolini. Lo spauracchio Chiesa in panchina

La domenica di Serie A si apre con l’anticipo delle 12.30 tra Juventus e Bologna. Tra i rossoblù, Mihajlovic punta a ncora su Orsolini in attacco, un vero e proprio portafortuna. In questo campionato, infatti, tutte le cinque vittorie del Bologna sono arrivate con Riccardo Orsolini in campo, mentre nelle quattro partite senza di lui i rossoblù hanno raccolto appena due pareggi: la media punti passa da 1.3 a 0.5.

Nella Juventus, invece, Chiesa si accomoda inizialmente in panchina nonostante l'ottimo feeling col Bologna. L'esterno bianconero infatti ha segnato cinque gol contro il Bologna in Serie A, inclusa la sua unica tripletta, e quella rossoblù è la sua vittima preferita nella competizione. Almeno per oggi, però, avrà eventualmente modo di mettersi in mostra soltanto a gara in corso.

