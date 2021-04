Juve, con Raiola s'è parlato di Kean e Romagnoli. Per l'attaccante due possibili contropartite

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola fa il punto sulle trattative di casa Juventus, e spiega che Moise Kean è obiettivo molto caldo per l'attacco. L'attaccante italiano classe 2000 non vuole tornare all'Everton mentre ha già dato l'ok a un suo ritorno a Torino: i toffees chiedono 50 milioni di euro per la sua cessione, la Juventus è pronta a imbastire uno scambio e a mettere sul piatto uno tra Adrien Rabiot e Merih Demiral.

Nel corso degli ultimi colloqui con Raiola, la Juventus s'è informata anche sulla situazione del capitano del Milan Alessio Romagnoli, giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2022.