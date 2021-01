Juve, Cuadrado non si ferma più. Oggi ha giocato 97 palloni, almeno 26 in più di tutti gli altri

vedi letture

La bella vittoria della Juventus contro il Bologna all'Allianz Stadium porta la firma anche di alcuni singoli in particolare. Nel 2-0 bianconero, infatti, spicca la prova di Juan Cuadrado. L'esterno colombiano ha giocato 97 palloni in questo match, almeno 26 più di qualsiasi altro giocatore sul terreno di gioco. Decisivo ancora una volta, così come mercoledì scorso in Supercoppa.