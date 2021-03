Juve, Cuadrado: "Se Morata fa gol cambia tutto. Siamo una grande squadra, dobbiamo rialzarci"

Juan Cuadrado, esterno della Juventus, è intervenuto al termine della sfida con il Porto ai microfoni di Sky Sport: "Secondo me abbiamo iniziato bene, se Morata fa gol cambia tutto. Poi siamo tornati in campo con la giusta determinazione, ci credevamo. Siamo usciti nel secondo tempo con la voglia di vincere, ma non è andata così".

Come sta dal punto di vista fisico?

"Su Zaidu ho avuto un problema muscolare, ma ho stretto i denti e ho continuato. Non c’è molto da dire, sono orgoglioso della squadra. Dobbiamo avere lo stesso carattere in campionato. La traversa? Ho pensato al gol fatto con l’Atletico, ma questo è il calcio. Dobbiamo rialzare la testa. Siamo una grande squadra, succede a tutti".