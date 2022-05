Juve, da Gabriel a Badiashile, fino a Milenkovic e Bremer: tutti i nomi per il post Chiellini

La Juventus è al lavoro sul mercato per sostituire Giorgio Chiellini. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il capitano risolverà il suo contratto con la Juve, poi volerà a Los Angeles. Il vero passaggio di consegne è quello con Matthijs de Ligt, che tratta il prolungamento di contratto dal 2024 al 2026, ma vuole abbassare la clausola rescissoria: oggi è di 125 milioni, l'anno prossimo salirà a 140, una cifra più praticabile darebbe l'input decisivo al rinnovo, con Liverpool, Chelsea e Barcellona sullo sfondo. Per sostituire Chiellini il casting è aperto: oltre a Gabriel, tra le prime scelte Benoit Badiashile che ha già detto sì alla Juve ma è blindato dalle richieste del Monaco (35 milioni), un'alternativa porta a Nikola Milenkovic della Fiorentina, sempre più ristretti i margini di inserimento per Gleison Bremer, non scaldano Francesco Acerbi o Alessio Romagnoli proposti dai rispettivi agenti.