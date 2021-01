Juve, Danilo: "Siamo sulla strada giusta e lotteremo fino. Possiamo lottare per tutti i trofei"

Nella sua intervista a TNT Brasil, il difensore della Juventus, Danilo, ha parlato anche della lotta scudetto: "Abbiamo vissuto anche situazioni peggiori, con più punti di distanza dal primo posto, ma alla fine abbiamo vinto il titolo. Abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta, in alcune occasioni. Una di queste è stata sicuramente la partita di San Siro contro il Milan, così come a Barcellona. Queste gare dimostrano che possiamo lottare per tutto. In altre occasioni si è visto che abbiamo cambiato il metodo di lavoro ma è normale, anche perché sono arrivati giocatori nuovi, da altri campionati, che devono adattarsi. Molte squadre, in tutta Europa, hanno avuto problemi di continuità a causa del Covid e degli infortuni. Questa stagione è strana ed è difficile per tutti avere continuità, visto che si gioca sempre ogni 3 giorni. Come ho detto però siamo sulla strada giusta, siamo fiduciosi e attraverso il lavoro continueremo a lottare in tutte le competizioni".