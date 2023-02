Juve, dubbi Bonucci e Pogba mentre ci vorrà tempo per Milik: il punto sull’infermeria

La Juventus mette nel mirino il ritorno del campionato italiano dopo aver conquistato l’accesso alla semifinale di Coppa Italia dove i bianconeri sfideranno l’Inter di Simone Inzaghi nel doppio confronto che spalancherà le porte all’ultimo atto della manifestazione. Martedì in programma la trasferta di Salerno per al quale Allegri ha un paio di dubbi relativi a quali giocatori potrà avere a disposizione.

Bonucci e Pogba in dubbio per Salerno.

Le condizioni di Leonardo Bonucci sono in crescendo ormai da diversi giorni e l’obiettivo del capitano bianconero è quello di tornare perfettamente arruolabile per la sfida di Europa League contro il Nantes di metà febbraio. L’infiammazione all’adduttore lungo rimediato a dicembre è ormai alle spalle, fra Salernitana e Fiorentina dovrebbe ritrovare la convocazione. In dubbio (più no che sì) anche Paul Pogba fermato da un fastidio al flessore prima dell’impegno con la Lazio: saranno decisivi i prossimi giorni per capire in maniera più approfondita lo stato del francese. Non un vero e proprio infortunio (gli esami non hanno riscontrato lesioni) ma un indolenzimento che non lascia sereno il numero 10. "Ci vuole tempo, pazienza, speriamo di averlo il prima possibile però navighiamo a vista", ha dichiarato Allegri recentemente.

Servirà pazienza per Milik.

Discorso totalmente diverso invece per Arek Milik. L’attaccante polacco si è infortunato nel disastroso pomeriggio col Monza di domenica scorsa rimediando una lesione di medio grado alla coscia sinistra. Fra una decina di giorni verrà rivalutato per programmare il percorso di recupero e stabilire le tappe successive che però difficilmente lo riporteranno sul rettangolo verde prima della sosta per gli impegni delle nazionali in programma nella seconda metà di marzo.