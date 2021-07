Juve, Dybala a Torino domenica. Presto in Italia anche il suo agente per parlare del rinnovo

È atteso per domenica a Torino Paulo Dybala, pronto a tornare dopo le vacanze e per rimettersi in gioco dopo un'annata molto complicata. Mei giorni successivi arriverà in Italia anche il suo agente Jorge Antun, che parlerà con la società per cercare l'intesa sul rinnovo del suo assistito. Il nodo principale resta quello tecnico, con la Joya che vuole essere al centro del progetto, mentre per quel che riguarda la parte economica si ripartirà dall'offerta di circa un anno fa: 10 milioni di euro a stagione bonus inclusi. La colontà comune è quella di andare avanti insieme. A riportarlo è il Corriere dello Sport.