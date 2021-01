Juve, finalmente i gol del centrocampo: Arthur-McKennie super e Bologna archiviato

La Juventus non poteva sbagliare e non ha sbagliato. Nel lunch match della domenica all’Allianz Stadium i bianconeri hanno la meglio del Bologna e conquistano tre punti che, considerati i passi falsi delle milanesi, consentono alla Vecchia Signora di accorciare in classifica piazzandosi a sette punti (con una gara da recuperare) dalla vetta. Incontro dominato a larghi tratti dalla squadra di Andrea Pirlo brava a creare diverse occasioni da rete, meno a sprecarle tutte o quasi. Da Cuadrado a Ronaldo, passando per Rabiot e arrivando fino alle due di Bernardeschi: troppe chance che la Juve avrebbe dovuto convertire in rete chiudendo anticipatamente la gara e gestendo maggiormente le risorse.

ATTACCO A SECCO, CI PENSA IL CENTROCAMPO - I due gol che hanno consegnato la vittoria alla Juventus arrivano entrambi dal reparto mediano. In una giornata in cui i vari Ronaldo, Morata e Kulusevski non sono riusciti a vincere il duello con l’estremo difensore felsineo Skorupski, a pensarci sono due centrocampisti, entrambi acquistati dalla dirigenza juventina nella sessione di mercato estiva: Arthur prima e McKennie poi. Sblocca il brasiliano, al primo gol torinese, con l’ausilio della deviazione decisiva di Schouten su un conclusione da fuori area; chiude il cerchio McKennie con uno stacco dall’interno dell’area di rigore su azione d’angolo. In mezzo le prestazioni da applausi di entrambi con movimenti perfetti, gestione del pallone, verticalizzazioni e consapevolezza delle proprie capacità così come dell’importanza che rivestono per la squadra. Loro due e Bentancur a comporre il terzetto di centrocampo che dopo la Supercoppa italiana Pirlo ha deciso di riproporre anche in campionato. Risultato? Il migliore: due vittorie e soprattutto meccanismi oliati. Con la soddisfazione del tecnico: “Arthur ha fatto un’altra grande partita. Sta bene e sappiamo quello che ci può dare, ha caratteristiche che altri non hanno. Lui e Bentancur giocano bene insieme e sono bravi a scambiarsi la posizione durante la gara. McKennie? Si fa trovare sempre nel posto giusto, ha grande visione”. La Juve vince, convince e recupera punti nella corsa al campionato.