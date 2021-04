Juve furiosa per il festino: McKennie, Arthur e Dybala verso la non convocazione

Piove sul bagnato in casa Juve: la società non ha preso bene la festa organizzata nella villa di Weston McKennie a cui hanno partecipato anche Arthur e Paulo Dybala, nella quale i tre hanno violato le norme anti-covid e rimediato anche una multa dai Carabinieri, che hanno interrotto il party ben oltre l'orario di coprifuoco. Oltre alla multa infatti, il club sta valutando sanzioni disciplinari per statunitense, brasiliano ed argentino. I tre vanno verso la non convocazione per, almeno, la gara di sabato, il derby contro il Torino. Punizione salatissima in particolare per Dybala, al rientro dopo oltre due mesi di stop.