Juve, gli anni “frustranti” di Ramsey. I bianconeri hanno le idee chiare sul gallese

vedi letture

Nella giornata di domani è previsto un incontro alla Continassa fra Massimiliano Allegri, neoallenatore della Juventus, e la dirigenza bianconera per dare il via alla costruzione della rosa che il tecnico toscano avrà a disposizione nella stagione che inizierà con il ritiro di luglio. Acquisti da sondare, cessioni da realizzare: per molti ci sarà spazio, per alcuni no. E tra quest’ultimi, almeno nelle intenzioni, dovrebbe figurare il nome di Aaron Ramsey.

POCHI MINUTI, SOLO UNA SERATA DA TOP - Il centrocampista gallese, arrivato nel 2019 a parametro zero dall’Arsenal con contratto quadriennale da 7 milioni di euro netti a salire, doveva incarnare il centrocampista di qualità capace di elevare lo status del reparto mediano di Madama, aggiungendo al pacchetto anche una dose di gol e assist rilevante. Niente di tutto questo: 65 presenze, ma neanche 3000 minuti totali disputati, sotto Sarri prima e Pirlo poi all’ombra della Mole con soli 6 gol e 6 assist all’attivo. Due annate fortemente condizionate da diversi problemi fisici che hanno impedito al classe 1990 di imporsi in un reparto, qualitativamente parlando, non proprio di primo livello. Una sola serata da ricordare e degna di quello che in casa bianconero si aspettavano potesse dare Ramsey: la vittoria nel marzo del 2020 allo Stadium contro l’Inter con gol sblocca partita e scambio con Dybala a ridosso dell’area di rigore per il raddoppio. Tra l’altro, una delle quattro gare in due anni giocate per intero dal gallese (1 con Sarri, 3 con Pirlo).

L’EUROPEO PER RILANCIARSI - Adesso la Nazionale servirà anche per rilanciarsi, lì dove è uno dei punti di riferimento e da dove ha parlato anche del futuro: “Gli ultimi due anni sono stati molto frustranti a causa dei tanti infortuni che ho avuto. Quando arrivi in un nuovo club vorresti partire con slancio per mostrare tutto quello di cui sei capace, ma gli infortuni ti fanno fare un passo indietro e ti impediscono di prendere ritmo. Se tornerò a Torino dopo gli Europei? Sì, sono un giocatore della Juventus”. Ramsey ci spera e non è detto che non possa finire così, con l’atto terzo del britannico a Torino. La Vecchia Signora però ha le idee chiare sul futuro dell’ex Arsenal: liberarsi di un contratto pesantissimo per un calciatore troppo fragile. Non sarà semplice ma qualche sondaggio dalla Premier League è già arrivato, toccherà lavorare di diplomazia per far quadrare il cerchio (e i conti).