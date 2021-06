Juve, ieri pianificata l'estate: ritiro in città, no a tournée lunghe o lontane

Non solo mercato, anzi davvero poco mercato. Secondo La Stampa, nel confronto di ieri tra Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juventus si è soprattutto parlato di come pianificare la prossima stagione a livello organizzativo. Così, il ritiro si svolgerà in città, l’idea è quella di evitare tournée lunghe e lontane ma magari organizzare qualche amichevole di spessore per testare la squadra durante la preparazione.