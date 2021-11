Juve, il ds Cherubini è rimasto a Londra: Mitrovic piano B, occhio a Kulu e Ramsey

La missione a Londra di Federico Cherubini continua. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il direttore sportivo bianconero sarebbe rimasto nella capitale britannica dopo la partita contro il Chelsea. Non una gita di piacere, ma una giornata di incontri e colloqui, con diverse piste da esplorare. Per l'attacco piacerebbe Mitrovic del Fulham come alternativa a Vlahovic, ma attenzione alle uscite: Ramsey è un capitolo aperto e da risolvere, Dejan Kulusevski ha diversi estimatori, soprattutto al Tottenham.