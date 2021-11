Juve, il mal di gol si cura (anche) con il recupero di Kean. Allegri ritrova l’attaccante per la Lazio

Giorgio Chiellini è rientrato a Torino dopo le giornate nel ritiro di Coverciano a comprendere la reale entità dello stop che gli ha impedito di scendere in campo contro la Fiorentina. Problema più grave del previsto, niente Italia ed esami al J|Medical: infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine di Achille di sinistra. Questa la diagnosi con le condizioni che verranno valutate col passare dei giorni. Così come quelle di Mattia De Sciglio, ancora nel pieno del percorso di recupero, ma non come quelle di Moise Kean che, da ieri, ha ripreso ad allenarsi interamente con i compagni ed è pronto a riprendere da dove aveva lasciato.

Kean, gol e poi stop.

L’ultima volta l’attaccante nato a Vercelli si è visto nel quarto d’ora finale di San Pietroburgo prima di fermarsi per un problema muscolare: sembrava un affaticamento, alla fine è stato qualcosina in più. Era il 23 ottobre quando veniva estromesso dalla lista dei convocati per il derby d’Italia con l’Inter, ieri Allegri l’ha potuto finalmente rivedere in gruppo. E pensare che poco prima, nella serata dello Stadium contro la Roma, il classe 2000 aveva deciso lo scontro diretto con i giallorossi con uno dei suoi due gol (in 264 minuti giocati finora) stagionali. Rete, partita decisa e seconda avventura in bianconera pronta finalmente a decollare. Invece no, l’infortunio ha messo ancora un freno.

Più di una semplice alternativa: Lazio nel mirino.

Da una squadra della capitale all’altra. Una coincidenza, ma Kean tornerà in campo proprio nella sfida all’atra squadra di Roma, la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Che ha incrociato per qualche giorno nell’estate del 2019 prima di partire per l’Inghilterra, a differenza di Allegri che invece le capacità del ragazzo le ha potute osservare quando Moise era ancora alle prime armi. Adesso, per il tecnico livornese, Kean diventa una risorsa importante per sbloccare un reparto offensivo che, a oggi, ha fatto principale affidamento alla verve di Dybala e Chiesa. Kean può diventare più di un’alternativa, sta solo a lui metterlo in mostra allenamento dopo allenamento.