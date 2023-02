Juve, il tridente tenta Allegri verso la Fiorentina. E il caso Pogba si infittisce

L’ultimo appuntamento casalingo della Juventus non porta con sé bei ricordi: 2-0 col Monza e mazzata su un umore dell’ambiente già sotto i tacchi. Nel tardo pomeriggio di oggi i bianconeri tornano nella loro casa per mettersi alle spalle quella giornata forti anche degli ultimiate risultati contro Lazio e Salernitana. “I ragazzi sono stati molto bravi, - ha descritto Allegri in conferenza stampa, - come in tutte le cose c'è un momento di adattamento. È umano, altrimenti ci raccontiamo delle non verità. Ora la squadra ha trovato un suo equilibrio, ci siamo dati mini obiettivi ossia raggiungere chi ci è davanti. Domani bisogna far bene, la Fiorentina è sotto e può raggiungerci, siamo nelle stesse condizioni di Salerno”. Con la tentazione tridente e con il caso Pogba che si infittisce sempre più.

Il tridente tenta Allegri: oggi la decisione.

Chiesa-Vlahovic-Di Maria tutti insieme è una dolce tentazione per Massimiliano Allegri. Lo è stata verso la Salernitana quando poi però ha optato per un usato più sicuro, lo è ancora nelle ore precedenti alla sfida con la Fiorentina. Le prove di formazione ci sono state, sia in un senso che nell’altro ma ancora una scelta definitiva il tecnico livornese non l’ha presa. “Abbiamo fatto allenamento, - ha raccontato Allegri, - domani mattina (oggi n.d.r.) deciderò chi far giocare. La partita è lunga e poi ne abbiamo un'altra giovedì. Possono giocare insieme sicuramente, però domani non so se sarà la giornata giusta. Necessario un cambio tattico? Dipende, si può giocare con 4 centrocampisti, tornare a 4 dietro. Per giocare insieme bisogna tutti darsi una mano, ma lo sanno e hanno dato ampia disponibilità”.

E il caso Pogba si infittisce ancora.

Quello di Paul Pogba è diventato a tutti gli effetti un vero e proprio caso. Due settimane fa tutto sembrava apparecchiato per il grande esordio, poi il riscaldamento col Monza, l’ingresso in campo mancato per via di scelte diverse fatte dal tecnico e poi un nuovo stop. Che sposta ancora nel tempo la sua prima uscita in maglia bianconera ma infittisce misteriosamente il caso considerate le tempistiche totalmente incerte dettate da Allegri: “Non può essere convocato, in questo momento è ai box. Non c'è, mi dispiace dirlo ma è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, in questo momento non so dirvi quando ritornerà. Fra una settimana no, magari fra 20 giorni, non lo so. È un percorso normale, viene da un menisco esterno che è noiosissimo perché finché il ginocchio non trova un suo assestamento dà fastidio ogni tanto. Lo stanno seguendo, sta lavorando e lui ci sta mettendo tutto l'impegno per tornare il prima possibile ma al momento non è a disposizione”. Una situazione sempre più misteriosa.