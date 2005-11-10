Venezia-Fiorentina, i convocati di Stroppa: Dagasso out, prima chiamata per Juan Jesus
Sono 27 i giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la quarta giornata di Serie A, che vedrà il Venezia affrontare la Fiorentina, domani alle ore 20:45 allo Pier Luigi Penzo. Non ce la fa Dagasso. Come già annunciato, fuori Bella-Kotchap (tre settimane), Franjic (tre mesi circa dopo operazione alla spalla), oltre ai soliti Sverko e Adorante. Prima chiamata per Juan Jesus. Dentro Halhal anche se sta gestendo un problema alla caviglia, così come convocato anche se non al meglio Correia.
Venezia-Fiorentina, i convocati di Stroppa
Portieri: Grandi, Montipò, Stankovic.
Difensori: Ale Gomes, Halhal, Haps, Juan Jesus, Mazzocchi, Rufai Mohammed, Moreno, Correia, Sagrado, Schingtienne.
Centrocampisti: Berardi, Busio, Fanne, Hainaut, Helgason, Lisman, Panada, Kike Pérez, Sohm.
Attaccanti: Akor Adams, Antonio Fernández, Lauberbach, Rrahmani, Yeboah.