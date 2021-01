Juve, il tweet di Pirlo: "Obiettivo raggiunto. Doppiamente felice per i giovani"

Come di consueto, Andrea Pirlo commenta via Twitter la prestazione della sua Juventus, questa sera vittoriosa per 4-0 ai danni della SPAL in Coppa Italia: "Bravi ragazzi obiettivo raggiunto.. doppiamente felice per la prestazione dei giovani".