Juve, Iling-Junior non pensa solo al rinnovo. Sarà lui il vice Kostic in bianconero

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per Iling-Junior si aspetta l'ufficialità per il rinnovo fino al 2026 con opzione per la stagione successiva. Una freccia in più per il presente: Iling sarà il vice Kostic. Federico Cherubini, nonostante lo tsunami societario continua a lavorare assieme a Giovanni Manna e Matteo Tognozzi, le sue braccia operative per Under 23 e ricerca di nuovi talenti. Il prolungamento di Iling vale come un colpo, a giudicare dalle big che avevano drizzato le antenne, ma è solo il primo della serie.