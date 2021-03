Juve KO, Condò: "Il mistero delle punizioni di Ronaldo. Titoli di coda sullo scudetto"

“Ai titoli di cosa sorride solo l’Inter. Il mistero delle punizioni di Ronaldo”. Sulle pagine di Repubblica, Paolo Condò analizza la giornata di campionato, segnata dalla sconfitta casalinga della Juventus contro il Benevento: “Una curiosità che probabilmente resterà tale è cosa pensi Cristiano Ronaldo - e cosa i suoi compagni, e cosa Andrea Pirlo - nel momento in cui l’arbitro fischia una punizione per la Juve nei dintorni dell’area avversaria. Nei suoi tre anni italiani il portoghese ne ha tirate 72 realizzandone una; in termini percentuali, quando va a calciare le possibilità che vada a segno sono l’1.39%. Eppure non c’è tiro franco che non gli appartenga, situazione grottesca per un simile fuoriclasse - che non ha certo bisogno di dimostrare la sua bravura in un fondamentale chiaramente perduto - e or- mai anche per chi la Juve deve gestire. […] È probabile che la sconfitta di ieri abbia avviato i titoli di coda sulla corsa scudetto. Non soltanto i dieci punti tra Inter e Juve sono diventati reali - nel senso che il rinvio della gara col Sassuolo ha riallineato le due squadre nel numero di partite - ma il rispetto che sempre si deve a chi è stato capace di vincere nove campionati di fila viene ormai picconato dalla speditezza di altre squadre”.