Juve ko in Champions. Il commento del CorrSport: "Inguardabile, la peggiore della stagione"

"Una Juve davvero molto brutta, proprio come il suo fuoriclasse". Non usa giri di parole Alberto Dalla Palma nel suo commento per Il Corriere dello Sport dopo il ko per 2-1 subito dalla Juventus contro il Porto negli ottavi di finale di Champions League. "Ronaldo è rimasto un fantasma anche a casa sua, dove ha scritto la storia, e non è un caso, probabilmente, che la squadra bianconera istintivamente si faccia condizionare dal rendimento di Cristiano Ronaldo (...). Se la Juve è quella di ieri sera, svogliata, distratta e superficiale, affonda anche lui, si innervosisce e sparisce, a volte sembra che si stia chiedendo dove è finito e con chi sta giocando, tanta la sua rabbia davanti a una Champions sempre più difficile (...). Una Juve inguardabile, forse la peggiore della stagione che può essere salvata dal gol di Chiesa".