Juve, Koopmeiners: "Il gol arriverà, penso alla squadra. Io un leader? Sì"

Passi avanti per Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese della Juventus ha convinto, nel 3-0 al Genoa. Intervistato da Sport Mediaset, l'ex Atalanta ne ha parlato così: "Per me la cosa più importante è la squadra, vogliamo vincere in ogni partita. Non eravamo contenti delle tre gare precedenti: abbiamo fatto tante cose bene, ma possiamo farne anche di migliori".

La sensazione è di un grande gruppo. "È vero, siamo una squadra forte e un gruppo forte. Lavoriamo tutti insieme, uno per tutti e tutti per uno. È così che si gioca: puoi parlare di tattica o tecnica, ma quando non c'è un gruppo diventa tutto più difficile. Possiamo fare tante cose sempre meglio, ma ci arriveremo: siamo sulla strada giusta".

Senza pubblico, la tua voce si è sentita tanto. Ti senti un leader? "Sì, perché io penso che comunicare in campo sia importante. Quando non aiuti i compagni diventa molto difficile giocare. Ieri forse si è sentito perché non c'era il pubblico: mi dispiace non ci fosse, perché il calcio è più bello così".

Sei andato vicino al gol, con la traversa da due passi… "Ci arrivo! Voglio fare un gol, ma sono un giocatore che pensa alla squadra. Se Vlahovic ha segnato una doppietta e ha l'occasione per fare il terzo gol, gliela passo. Segnerò, prima o poi".