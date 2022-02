Juve, la nuova lista Champions: fuori i tre ceduti, dentro Vlahovic, Zakaria e Pellegrini

vedi letture

La Juventus ha presentato la nuova lista Champions in vista della seconda fase della competizione, con i bianconeri che scenderanno in campo il 22 febbraio nell'andata degli ottavi di finale in casa del Villarreal (ritorno in programma il 16 marzo all'Allianz Stadium). Fuori Kulusevski, Ramsey e Bentancur, ceduti nel mercato di gennaio, e dentro Vlahovic, Zakaria e Pellegrini. C'è anche l'infortunato Federico Chiesa, ma non Kaio Jorge. Di seguito la lista UEFA A completa:

1. Szczesny

2. De Sciglio

3. Chiellini

4. De Ligt

5. Arthur

6. Danilo

7. Vlahovic

9. Morata

10. Dybala

11. Cuadrado

12. Alex Sandro

14. Mckennie

17. Pellegrini

18. Kean

19. Bonucci

20. Bernardeschi

22. Chiesa

23. Pinsoglio

24. Rugani

25. Rabiot

27. Locatelli

28. Zakaria

36. Perin