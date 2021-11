Juve, lesione all'ileopsoas per Bernardeschi: tra 10 giorni nuovi controlli. Out con Lazio e Chelsea

Tegola in casa Juventus in vista della ripresa del campionato. Lesione all'ileopsoas per Federico Bernardeschi. Questo il comunicato del club bianconero: "Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Federico Bernardeschi presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra; tra 10 giorni verranno effettuati nuovi controlli".