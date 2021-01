Juve-Napoli, ci siamo: ecco la nuova telecamera dinamica: i replay come in un videogioco

La grande novità della Supercoppa Italiana di questa sera tra Juventus e Napoli è rappresentata dalla telecamera dinamica, utilizzata per la prima volta in una partita di calcio europeo, ma "di casa" per esempio nell'atletica leggera e in Formula 1. In occasione di specifici replay, fornirà immagini analoghe a quelle dei videogiochi permettendo di seguire il movimento del pallone grazie a uno scorrimento laterale della camera stessa lungo cavi posti sulla tribuna principale. Previste grafiche per i telespettatori con le analisi degli algoritmi del Football Virtual Coach.