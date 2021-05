Juve, Pirlo ai titoli di coda. Per La Stampa due nomi in corsa: Allegri o Gasperini

Scotta la panchina di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che ieri sera non si è dimesso dopo la sconfitta contro il Milan ma resta in bilico. Torna l’ombra di Igor Tudor, scrive La Stampa, che sottolinea come il futuro sia a questo punto scontato: comunque vadano le cose, Pirlo non sarà più il tecnico dei bianconeri nella prossima stagione. Il quotidiano torinese fa due nomi per l’eredità: il favorito sembra Allegri, corteggiato però dal Real Madrid, ma sarebbe concreta anche la pista che porta a Gasperini dell’Atalanta.