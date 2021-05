Juve, Pirlo: "Deluso dai risultati. Sono un allenatore esigente e vincente, voglio vincere"

Qual è la cosa che ha dato più soddisfazione ad Andrea Pirlo in questa stagione? “Penso il rapporto con i ragazzi, con i giocatori. Mi hanno dato grande disponibilità sin dal primo giorno. C’è sempre stata grande abnegazione. La cosa che mi ha dato più fastidio? I risultati. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio stagione: dato che sono un allenatore esigente e vincente, perché lo sono sempre stato da calciatore, ho la voglia di vincere tutti i giorni. Questa deve essere un’annata in cui ho imparato tanto e sono successe tante cose che mi possono essere d’aiuto per il futuro”.

