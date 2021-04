Juve, Pirlo in bilico: addio possibile anche con la Champions e la vittoria in Coppa Italia

vedi letture

Andrea Pirlo è appeso a un filo. La Juventus rischia di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League e in caso di arrivo dal quinto posto in giù in campionato è praticamente impossibile che la sua avventura in bianconero prosegua. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, la sua conferma non sarà automatica neanche in caso di arrivo tra le prime quattro e vittoria della Coppa Italia, visto che nessuno si immaginava un'annata così cupa da parte della squadra bianconera. Maggio sarà decisivo, in qualsiasi senso.