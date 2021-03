Juve, priorità alla Champions? Pirlo: "Non mi sento di dirlo, siamo in corsa su tutti i fronti"

Si sente di dire che la priorità va alla Champions? Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio (in programma domani alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino) risponde anche a questa domanda: "No non me la sento, siamo in competizione su tutti i fronti. Finché ci sarà speranza noi dovremo dare il massimo per cercare di arrivare a vincere il campionato. Poi se gli altri non sbaglieranno mai e vinceranno faremo loro i complimenti".

