Juve, Ronaldo e l'ipotesi Real. I madrileni non possono permettersi i 31mln d'ingaggio

vedi letture

Continuano i rumors in Spagna sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Il portoghese finora non ha chiuso le porte ad un ritorno ai Blancos, soprattutto dopo che Zinedine Zidane prima del match contro l’Atalanta aveva definito l’ipotesi come fattibile. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, però, occorre trovare la quadratura sul piano economico dato che i 31 milioni di euro netti a stagione attualmente percepiti da CR7 a Torino sono considerati irraggiungibili dal Real in questo momento storico. Un ostacolo che l’attaccante potrebbe superare abbassandosi di almeno sette milioni di euro lo stipendio.