Juve, secondo portiere cercasi: idea Mirante. È cresciuto nelle giovanili bianconere

Salutata la Roma, Antonio Mirante dovrebbe ritrovare presto la porta di una squadra di vertice di Serie A. Il classe ’83 sembrava destinato al Milan, ma secondo La Gazzetta dello Sport il suo nome sarebbe finito nella lista della Juventus, impegnata a cercare un secondo per Szczesny dopo l’addio a Buffon. Per la Vecchia Signora Mirante presenterebbe un vantaggio non da poco (come del resto Audero, altro nome, sebbene con profilo diverso, accostato alla Juve): essendo cresciuto nelle giovanili bianconere, potrebbe essere inserito tra i giocatori formati in casa in lista Champions.