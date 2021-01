Juve, senti Tardelli: "Dybala è una ricchezza, non scherziamo. Scamacca? Può crescere tanto"

vedi letture

"Dybala è una ricchezza, non scherziamo, ma se continua così rischia di diventare un problema". Parla così, a La Gazzetta dello Sport, Marco Tardelli: "Il miglior Dybala ha bisogno di sentire fiducia: oggi non mi pare ce ne sia tanta. Morata per ora è un partner migliore per CR7, ma non c’è il vero Dybala". Nella Juventus, nel frattempo, può arrivare Scamacca: "Bel giocatore, giovane, può crescere tanto in una squadra che ha più qualità del Genoa. Mi ricorda Pellé giovane, con più tecnica. Un centravanti che fa movimento, aiuta, potente, piedi buoni".