Juve, sirene inglesi per Rabiot e Ramsey: Manchester City e West Ham ci provano

Sirene inglesi per due centrocampisti della Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Manchester City continua a bussare per Adrien Rabiot. Mentre il West Ham punta Aaron Ramsey, seguito anche da Tottenham ed Everton (ma nei giorni scorsi si era parlato anche di Liverpool). Situazioni diametralmente opposte: i bianconeri terrebbero volentieri il francese, e aprirebbero soltanto a un’offerta che consenta di valutarlo sui 15-20 milioni di euro. Per quanto riguarda il gallese, la porta è aperta. L’ostacolo? In entrambi i casi, l’ingaggio: Rabiot guadagna oggi circa 7 milioni netti a stagione, Ramsey 8. Non è detto che i club interessati possano mettere sul piatto queste cifre.