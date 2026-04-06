Juve, Spalletti: "Conceicao come Salah? Accostamento corretto. Deve convincersi di alcune cose"

Nella sua intervista a Sky Sport, nel post gara della sfida contro il Genoa, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato anche di Francisco Conceicao, rispondendo a una domanda sulla possibilità che il portoghese possa fare una carriera simile a quella di Mohamed Salah, allenato dall'attuale allenatore bianconero ai tempi della Roma:

"È un accostamento corretto. Francisco è giovane, ha conoscenze da fare, ha da convincersi che può giocare anche un po' dentro al campo. Questo fatto di avere l'uomo alle spalle non gli deve creare l'ansia che si vede che ha. Se riceve sull'esterno e ti guarda è immarcabile, su 7-8 situazioni ti crea 7-8 ipotetici pericoli, poi deve migliorare sulle scelte e avere la capacità durante l'uno contro uno per capire se c'è quello a cui posso passare la palla. Fa una cosa per volta ogni tanto, però da esterno è uno dei più forti che ho visto. Deve migliorare nel tiro in porta, Salah è un toppissimo, lui ha intensità e ferocia, è difficile tenerlo. Anche oggi ha messo palloni importantissimi".

Come stanno Vlahovic e Perin?

"C'è preoccupazione perché si sono fatti male tutti e due, hanno sentito un indurimento muscolare, bisogna fare gli esami per capire quanto tempo ci vorrà per rivederli in campo".