Juve, un 2021 da incorniciare: in Europa solo City e Monaco hanno fatto meglio

vedi letture

Un 2021 da incorniciare, fin qui, per la Juventus di Andrea Pirlo. Se il 2020 si era concluso con la pesante sconfitta contro la Fiorentina, nel nuovo anno i bianconeri viaggiano a velocità doppia. L’unico intoppo, finora, è stato il KO contro l’Inter in campionato, ma per il resto i bianconeri hanno sempre e solo vinto. In campionato, la Juve ha giocato sette partite nel nuovo anno, vincendone sei: media punti di 2,57 a gara. Considerando lo sguardo a tutte le competizioni, le gare diventano undici e la media punti sale a 2,73 (se si considerano tre punti per il successo ai supplementari in Coppa Italia contro il Genoa) o scende a 2,55 (se per la gara con i liguri si assegna un punto dato il pareggio nei tempi regolamentari) ma resta ottima. In giro per l’Europa, soltanto Manchester City e Monaco (che hanno vinto tutte le gare disputate in questo 2021 e quindi raccolto tre punti a gara in media) hanno fatto meglio dei bianconeri nei cinque grandi campionati (in Italia si avvicina soltanto la Lazio, con una media punti di 2,71 considerando solo la Serie A, ma scende a 2,44 con la Coppa Italia).