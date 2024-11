Juventus a 8 punti dopo 5 turni di Champions. E adesso? Il calendario europeo dei bianconeri

Dopo la sconfitta con lo Stoccarda e il pareggio con il Lille, nella quinta giornata di Champions League la Juventus non va oltre lo 0-0 con l'Aston Villa, restando lontana dalla "Top Eight" a quota 8 punti. A tre gare dal termine della "Fase campionato", per la squadra di Thiago Motta restano le due partite interne contro Manchester City e Benfica, inframezzate dalla trasferta contro il Club Brugge.

Il regolamento: chi passa agli ottavi di finale?

Le prime otto squadre della fase campionato si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta con gare d'andata e ritorno per riempire la griglia degli ottavi. Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù saranno eliminate senza possibilità di accedere alla UEFA Europa League.

Il calendario della Juventus in Champions League:

Juventus-PSV 3-1

Lipsia-Juventus 2-3

Juventus-Stoccarda 0-1

Lille-Juventus 1-1

Aston Villa-Juventus 0-0

11/12/24 Juventus-Manchester City

21/01/25 Club Brugge-Juventus

29/0125 Juventus-Benfica

La classifica di Champions League dopo 5 giornate

1. Liverpool 15 (d.r. +11)

2. Inter 13 (d.r. +7)

3. Barcellona 12 (d.r. +13)

4. Borussia Dortmund 12 (d.r. +10)

5. Atalanta 11 (d.r. +10)

6. Bayer Leverkusen 10 (d.r. +6)

7. Arsenal 10 (d.r. +6)

8. Monaco 10 (d.r. +5)

9. Aston Villa 10 (d.r. +5)

10. Sporting CP 10 (d.r. +3)

11. Brest 10 (d.r. +3)

12. Lille 10 (d.r. +2)

13. Bayern Monaco 9 (d.r. +5)

14. Benfica 9 (d.r. +3)

15. Atletico Madrid 9 (d.r. +2)

16. Milan 9 (d.r. +2)

17. Manchester City 8 (d.r. +6)

18. PSV 8 (d.r. +3)

19. Juventus 8 (d.r. +2)

20. Celtic 8 (d.r. 0)

21. Feyenoord 7 (d.r. -3)

22. Club Brugge 7 (d.r. -3)

23. Dinamo Zagabria 7 (d.r. -5)

24. Real Madrid 6 (d.r. 0)

25. Paris Saint-Germain 4 (d.r. -3)

26. Shakhtar 4 (d.r. -4)

27. Stoccarda 4 (d.r. -7)

28. Sparta Praga 4 (d.r. -9)

29. Sturm Graz 3 (d.r. -4)

30. Girona 3 (d.r. -5)

31. Stella Rossa 3 (d.r. -8)

32. Salisburgo 3 (d.r. -12)

33. Bologna 1 (d.r. -6)

34. RB Lipsia 0 (d.r. -6)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -14)

36. Young Boys 0 (d.r. -15)

I risultati di martedì 26 novembre

Slovan Bratislava-Milan 2-3

Sparta Praga-Atletico Madrid 0-6

Inter-Lipsia 1-0

Young Boys-Atalanta 1-6

Bayern Monaco-Paris Saint-Germain 1-0

Manchester City-Feyenoord 3-3

Sporting CP-Arsenal 1-5

Barcellona-Brest 3-0

Bayer Leverkusen-Salisburgo 5-0