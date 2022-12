Juventus a caccia dell'esterno destro: piace Fresneda, ma la valutazione è elevata

L'obiettivo numero uno della Juventus resta l'esterno destro. In prospettiva i bianconeri stanno pensando a Ivan Fresneda del Valladolid, come ribadito dal Corriere di Torino in edicola oggi. Il 18enne ha convinto gli uomini mercato, ma al momento la valutazione frena ogni assalto: la compagine iberica chiede almeno 30 milioni di euro.