TMW
Juventus al lavoro in vista della Fiorentina: Thuram ha svolto un lavoro differenziato
TUTTO mercato WEB
La Juventus è scesa in campo questa mattina per continuare a preparare la partita contro la Fiorentina (in programma ad ora domenica alle 12.30, ma soggetta a spostamento assieme alle altre gare che coinvolgono squadre in lotta per un piazzamento europeo).
In questo senso, le ultime dalla Continassa raccontano di un Khephren Thuram che non ha preso parte alla seduta diretta da Luciano Spalletti, col centrocampista francese che ha svolto un lavoro differenziato. Adesso resta da capire se il giocatore riuscirà a recuperare per la partita contro la Fiorentina.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Il Milan si sta buttando via e Allegri rischia di restare col cerino in mano. Perché dovrebbe puntarci la FIGC? Anche Furlani nel caos: la coppia da cui vorrebbe ripartire
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
"La programmazione del Como e il paragone coi modelli Milan e Fiorentina". Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Bonansea nella storia della Juve: è la più presente di sempre con Girelli. E può esserci il sorpasso