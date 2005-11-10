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Lazio, Gattuso: "Mi assumo la responsabilità e ci metto la faccia. Partita brutta"

Lazio, Gattuso: "Mi assumo la responsabilità e ci metto la faccia. Partita brutta" TUTTOmercatoWEB
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Lorenzo Beccarisi
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Lorenzo Beccarisi
Oggi alle 00:02Serie A
La Lazio cade contro il Mantova in casa e saluta la Coppa Italia: decidono le reti di Ruocco e Cajazzo negli ultimi 15 minuti di gioco

23.20 - La Lazio inizia la stagione nel peggiore dei modi, cadendo 0-2 in casa contro il Mantova e salutando subito la Coppa Italia dopo la finale giocata appena tre mesi fa contro l'Inter. Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

23.53 - È iniziata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

Ha parlato di elmetto, però oggi la Lazio esce per la prima volta dopo sessant'anni al primo turno di Coppa Italia. La Lazio può migliorare?
"Non voglio parlare di mercato oggi. Ci metto la faccia, abbiamo fatto male e mi assumo le responsabilità. Nel primo tempo abbiamo fatto le cose a metà, nel secondo tempo molto meglio. La squadra può migliorare, ha i suoi pregi e i suoi difetti ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia. In questo momento dobbiamo continuare a lavorare, mi assumo la responsabilità ma abbiamo una sola strada che è quella di non cercare alibi e migliorare".

Riesce a dirci se lei riuscirà a migliorare la fase offensiva di una squadra che anche lo scorso anno non segnava? Perché non è stato convocato Romagnoli?
"Romagnoli non si allena da tre giorni per problemi ai tendini, per questo non è stato convocato. Oggi abbiamo creato, poi bisogna buttarla dentro. Io faccio l'allenatore e devo mettere in condizione la squadra di fare gol. Sappiamo che portando tantissimi uomini in zona gol rischiamo qualcosa, credo che abbiamo la qualità per creare occasioni. Mi tengo il fatto che abbiamo avuto occasioni oggi, dobbiamo lavorare sul buttarla dentro. Dia due anni fa ha fatto nove gol, Zac è andato in doppia cifra. Cancellieri e TJ (Noslin, ndr) hanno qualità per far bene".

Cosa la preoccupa a livello difensivo?
"La roba che mi ha fatto arrabbiare di più e preoccupare sono le 6-7 rincorse di 60-70 metri, dovevamo essere più aggressivi con Doekhi e Provstgaard. Gli abbiamo dato campo facendo queste rincorse, quando fai queste corse poi subentra il fiatone e con il pallone acceleri poco. La cosa che non mi è piaciuta è stata questa. Non ricordo ripartenze nel secondo tempo, sul gol eravamo messi bene e abbiamo perso l'uomo. Siamo stati con aggressività nella loro metà campo, la cosa che mi fa arrabbiare è questa. Sappiamo cosa stiamo facendo e abbiamo avuto paura alla prima difficoltà".

È preoccupato perché la squadra non fa ciò che le sta chiedendo?
"No, quelle sono coperture preventive. Siamo sempre arrivati in seconda battuta nel primo tempo, mentre invece nella ripresa abbiamo fatto meglio. Poi fai delle corse che ti sfiancano, quando arriva la palla non sei lucido e dobbiamo migliorare in questo".

Noslin può essere un'alternativa da centravanti?
"Noslin può fare tutto perché ha balistica, ma rende al meglio quando parte un po' più largo. Non è pulitissimo quando viene a legare, può fare anche l'attaccante e il sottopunta, ma mi piace più da esterno".

Cosa non le è piaciuto in fase di impostazione? Come vede Frattesi?
"Frattesi è una mezzala che si butta dentro, deve rompere e inserirsi. Taylor e Rovella fanno così da 40 giorni, vogliamo che vengano a legare per farci pressare. Li abbassiamo per aprire spazi in avanti e giocare nella zona 2, abbiamo trovato tante volte Dia quando veniva a legare. Hanno le qualità per farlo".

00.02 - È terminata la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

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