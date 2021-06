Juventus, all'orizzonte un contatto con Mendes per CR7. In caso di addio, PSG pista più calda

In casa Juventus non si registrano novità per quel che riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sta smaltendo in vacanza la delusione post Europeo, ma a breve dovrà sciogliere le riserve. In tal senso, secondo il Corriere dello Sport presto ci sarà un contatto tra la dirigenza bianconera e l'agente Jorge Mendes, anche se offerte reali al momento non ce ne sono. La pista più accreditata, in caso di addio ai bianconeri, porterebbe al PSG più che al Manchester United, anche se tutto sarebbe legato all'eventuale partenza di Kylian Mbappé (con destinazione Real Madrid). Dovesse prendere corpo l'ipotesi parigina, la Juventus potrebbe impostare uno scambio con Mauro Icardi in modo da trovare subito il sostituto di CR7 nell'attacco di Allegri. L'alternativa, ammessa e non concessa la partenza di Ronaldo, è Dusan Vlahovic anche se la valutazione di 60 milioni fatta dalla Fiorentina sarebbe un ostacolo di non poco conto.