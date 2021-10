Juventus, Allegri annuncia due titolari per il derby di Torino: "Szczesny e Chiellini dal 1'"

Massimiliano Allegri ha dato 2/11 di formazione in vista del derby di Torino di domani, che andrà in scena alle ore 18.00. Questo il pensiero dell'allenatore della Juventus: "Per quanto riguarda la formazione, due li ho sicuri il portiere, Sczcesny, e poi Chiellini. Per gli altri devo vedere oggi, qualcuno ieri era più stanco di altri ma hanno avuto un intero giorno per recuperare e abbiamo un altro giorno prima della sfida di domani".

