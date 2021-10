Juventus, Allegri: "Della vita privata non parlo. Domani deve esserci il supporto dei tifosi"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri svicola le domande sulla propria vita amorosa in conferenza stampa e spiega invece cosa si aspetta dal pubblico di Torino domani: “Della vita privata non ho mai parlato in vita mia e non intendo farlo. Son due cose che ho sempre diviso, parliamo della partita. Domani abbiamo anche il 75% dello stadio ed è un’altra cosa positiva, poi siete di nuovo in conferenza stampa domani invece di vedervi da lontano. Deve esserci il supporto dei tifosi, sono molto contento”.