Juventus, Allegri: "Dybala non sarà assolutamente della partita. Su Morata decido oggi"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parla così delle condizioni della squadra alla vigilia della sfida alla Roma, con tanti dubbi dovuti ai rientri tardivi dalle Nazionali: "Oggi vedo la squadra insieme per la prima volta, siamo già stati fortunati a ottenere gli europei tra mercoledì e giovedì. Ieri sera sono arrivati i sudamericani e deciderò domattina, devo vedere le condizioni di chi ha giocato e di chi ha smaltito il viaggio. Morata? Oggi si allenerà con la squadra, dipende quanti rischi avrà ad essere a disposizione. Dybala assolutamente non sarà della partita, è molto più indietro rispetto a Morata. Forse ce la può fare per la gara di ritorno (ride, ndr). Penso che in un paio di settimane potrà essere a disposizione".