Juventus, Allegri: "Non dobbiamo esaltarci per questa vittoria. Ora testa al campionato"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria in Coppa Italia con la Lazio: "Sono contento per i ragazzi, venivano da un periodo non bello. Questa però è la Coppa Italia, ora dobbiamo sistemare le cose in campionato per conquistare l'obiettivo Champions League. Il primo tempo è stato equilibrato, nella ripresa è stata una partita completamente diversa: abbiamo segnato due gol, sfiorato il terzo e non abbiamo concesso niente. C'è stata grande voglia e determinazione da parte di tutta la squadra, c'era l'ambiente giusto per tornare alla vittoria".

Chiesa e Vlahovic a segno entrambi questa sera

"Sono segnali positivi, ma tutti stanno bene. Dispiace solo per i fischi ricevuti da Alex Sandro, è un professionista esemplare e mi è dispiaciuto solo per questo in questa serata".

Adesso il campionato

"In campionato dobbiamo essere realisti. Dobbiamo fare un passo alla volta e cerca di tornare alla vittoria già dalla prossima partita. Non dobbiamo esaltarci per questa vittoria, ci aspettano ancora 50 giorni intensi con l'obiettivo di raggiungere la la finale di Coppa Italia e soprattutto conquistare un posto in Champions League, che è il vero obiettivo della stagione".