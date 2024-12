Juventus, altra idea per la difesa: Disasi non gioca con Maresca. C'è anche il Bayer

vedi letture

Axel Disasi può essere un'occasione per il calciomercato di gennaio. Classe '98, il centrale francese nel Chelsea di Maresca non trova troppo spazio: fino a questo momento ha giocato più in Conference League che in Premier League e allora una sua uscita nella prossima finestra di calciomercato non è da escludere.

Secondo 'TuttoSport', la Juventus sta seguendo interessata questa situazione, anche se fino a questo momento il manager italiano non ha dato segnali di apertura circa la sua uscita. In questa fase, però, potrebbe banalmente trattarsi del gioco delle parti e infatti anche altri club stanno prendendo contatti col suo entourage per provare a strapparlo ai blues nella prossima finestra di calciomercato: tra questi, spicca soprattutto il Bayer Leverkusen, società che sa di dover sostituire al più tardi in estate un pilastro come Jonathan Tah.

Intanto ieri sul possibile trasferimento alla Juventus di Antonio Silva il procuratore del difensore del Benfica s'è espresso così: "Vuole la Juve e la Juve lo vuole. Adesso tocca al Benfica decidere. Serve un po’ di pazienza, bisogna aspettare qualche giorno. Sono cose che cambiano in 5 minuti durante il mercato, che per ora è ancora chiuso. È un giocatore importante, su di lui c’erano diversi club ma vediamo cosa deciderà il Benfica, che ha l’ultima parola".