Juventus, altra idea per la fascia destra: per gennaio occhi su Pedro Porro dello Sporting CP

Fra i tanti nomi per la fascia destra della Juventus c'è anche quello di Pedro Porro dello Sporting CP. Lo scrive quest'oggi la Repubblica che spiega come i bianconeri abbiano intenzione di muoversi concretamente per lo spagnolo già nel mercato di gennaio.

Classe '99 che ha all'attivo anche una presenza con la Spagna di Luis Enrique, Porro è un esterno di fascia destra che può agire come terzino o come quinto di centrocampo. In questa stagione, nelle 16 presenze complessive fra campionato portoghese, Champions e Taça de Portugal ha messo insieme 5 assist.