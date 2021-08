Juventus, Arthur fuori fino a metà ottobre: potrebbe restare fuori dalla lista Champions

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, vista l'operazione subita a luglio da parte di Arthur Melo e il recupero che non verrà completato prima di metà ottobre, la Juventus sta pensando di tagliare il brasiliano dalla lista valida per i gironi di Champions per poi rivedere la sua posizione in caso di approdo alla fase finale della competizione.